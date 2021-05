Terviseamet manitseb reisilt tulijaid: vaid üks ebavajalik kontakt võib eksootilise viirusetüve jõudsalt levima panna

Reisilt tulles on äärmiselt oluline pidada kinni isolatsiooninõudest. Isolatsiooninõue kehtib neile inimestele, kes saabuvad tagasi Eestisse riikidest, kus on kõrge haigestumus. Terviseamet soovib ära hoida olukorda, kus uued viirusetüved saaksid soodsa pinnase levimiseks. See tähendab, et reisihimulistel lasub suur vastutus pidada kinni isolatsioonikohustusest, millega lõhutakse viiruse võimalikud levikuahelad. Isegi kui tunnete end kodumaale tagasi jõudes hästi, võib viirus end veel peita ja avaldub alles loetud päevade pärast. Iga isolatsioonis veedetud päev aitab kaasa teiste inimeste tervise kaitsele. Samuti soovitame kõigil Eestisse reisijatel teha koroonatest. Alles kahe negatiivse testi järel (viimane neist kuuendal päeval) saame kindlad olla, et te ei kanna viirust ja saate boonusena ka isolatsioonist välja.

Meil on näitena võtta koroonaviiruse briti tüvi, mis võttis Eestis pelgalt mõne kuuga juhtrolli ja moodustab sekveneeritud proovidest üle 90 protsendi. Viiruse mutatsioonid on haigusetekitaja elutsüklis siiski tavaline nähtus, sest see peab elujõulisuse tagamiseks pidevalt arenema ja muutuma. Briti tüve puhul on erinevad uuringud näidanud, et see nakkab võrreldes teiste tüvedega agressiivsemalt ja seda on seostatud viiruse kiirema levikuga. Ilmselt võib ka Eesti nakatumisnäitaja vahepealse kiire kasvu taga näha just briti tüve agressiivsust.