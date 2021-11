Terviseamet soovitab kõikidel vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimestel reisilt saabudes ennast lennujaamas testida

Terviseamet tagab tasuta testimisvõimaluse kõigile reisijatele, sest Lõuna-Aafrika Vabariigis tuvastati uus murettekitav koroonaviiruse variant B.1.1.529. Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul on oluline, et kõik välisriigist saabuvad inimesed läheksid PCR-testima ja positiivsed testid jõuaksid sekveneerimisele. „Tegemist on ettevaatusabinõuga, sest praegu ei ole veel uue tüve kohta piisavalt infot, et põhjapanevaid järeldusi teha. Siiski on oluline uued variandid võimalikult kiirelt tuvastada ja haigusjuhud isoleerida, et vältida uute tüvede laialdast levikut," lisas ta.