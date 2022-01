Alates 11. veebruarist pole Inglismaale ja Šotimaale reisides enam vaja koroonatesti teha

Inglismaa ja Šotimaa tühistavad kõik testimisnõuded riiki sisenevatele vaktsineeritud reisijatele. Võimude sõnul tehti korraldus turismisektori taastamiseks, et võimaldada inimestele mugavam reisimine. Siiski tuleb enne riiki sisenemist täita tervisedeklaratsioon.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas sisenemise tingimuste muutmisest esmaspäeval. "Et näidata, et meie riik on avatud äri- ja turismireisijatele, oleme otsustanud lõpetada testimiskohustuse riiki sisenemisel vaktsineeritud reisijatele," sõnas Johnson.