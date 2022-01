TOP 11 | Reisifännide kõige lemmikumad sihtobjektid kogu maailmas: mitut neist sina oma silmaga näinud oled?

Siin on unikaalne kliima (+19-24 kraadi aasta läbi) ning viljakas pinnas, milles kasvavad edukalt nii mais, kartul, puuviljad kui ka kohvioad. Turiste võluvad arheoloogilised mälestusmärgid. Tähtsaim kõigist on salapärane Machu Picchu, inkade impeeriumi tähtsaim tseremooniakompleks — uus maailmaime, mis on peidetud (arvestades külastajate arvuga mitte just kõige paremini) 2450 meetrisele mäetipule.