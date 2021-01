Brexit ja liikluskindlustuse nõuded: mida peab teadma, kui liikled Suurbritannias Eesti sõidukiga?

Kui varem kehtis roheline kaart spetsiaalselt rohelist värvi paberile trükituna, siis möödunud suvest on autojuhtidel võimalik see ise välja printida valgele paberile. Uus vorm trükitakse ainult ühele lehele ning pöördel ei ole ka varasemat riikide nimistut. Oluline on teada, et uus vorm kehtib vaid trükitud kujul valgel paberil ja ei piisa, kui näitad rohelist kaarti elektrooniliselt.