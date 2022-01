LONDON | Linn, kus ei hakka mitte kunagi igav

Riigist, mis ei kuulu punasesse nimekirja (sh Eestist), saavad Inglismaale siseneda täielikult vaktsineeritud isikud, kes tõendavad n õuetekohase tõendiga (digitaalne või paberkandjal), et nad on vaktsineeritud tunnustatud vaktsiiniga . Vaktsiinikuuri lõpetamisest peab olema möödunud vähemalt 14 päeva. NB! alates 07.12.2021 tuleb esitada ka vaktsineeritud isikutel koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaat negatiivse testi kohta , mis peab olema tehtud kuni 2 päeva (48h) enne reisi algust.

Reisi planeerides arvestage, et Suurbritannias COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral tuleb haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale. Veenduge, et reisile minnes on tehtud COVID-kindlustus, mis katab koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud.

Külastuspaigad nagu rahvuslik portreegalerii, Trafalgari väljak, Londoni torn, Tower Bridge ja Kensingtoni aiad ning kõikvõimalikud toidukultuurid, napsutamine, poodlemine, ajalugu ja kultuur — pole imestada, et London on üheks enim külastatavaks turistide sihtkohaks.

Oh, London — koduks maailmaklassi tipprestoranidele, vapustavale muusikaskeenele ja rikkalikule ajaloole. Pluss teele. Kes küll unustaks tee joomise? London on imeline koht külastamiseks ja Inglismaa fantastilise ühistranspordiga on punktist A punkti B liikumine vaevatu. Võiksid vabalt nädala või rohkemgi kulutada Londoni külastamisele ja kogeda, mida igal piirkonnal pakkuda on.

Üllatuslikuna võib tunduda, et Londoni kiirtoit ja eriti just võileivad on tihtipeale oluliselt paremad kui näiteks USAs. Kui su päev on liiga tegevust täis, et maha istuda ja lõunatada, siis ka mõne toiduketi võileib võib olla üsna isuäratav.

Inglismaal on suhteliselt mõõdukas, kuid vihmasevõitu ilm aastaringselt. Külastusaeg sõltub suuresti sellest, mida sooviksid Londonis ette võtta. Kevad, suvi ja sügis võimaldavad parkides aega veeta ja suuresti jalgsi Londonit avastada, talv on see-eest ilus oma idüllilises jõulumeeleolus.

Londonis on 11 metrooliini, mis teenindavad kõiki üheksat tsooni. Kaardid on üleval igas peatuses. Suurem osa populaarsemaid vaatamisväärsusi on tsoon ühes. Tuubid liiguvad igapäevaselt varahommikul kella viiest südaööni ja pühapäeviti veidi lühemat aega.

Ka Londoni taksod on lihtsasti kättesaadavad ja sõidujagamisteenused on eriti mugavad pärast südaööd. Londonis on ka Bolti taksod.

Mida Londonis teha?



Tower of London & Tower Bridge

Londoniga enim seostatud sild ei ole tegelikult London Bridge, vaid Tower Bridge — see on see sild, mis sul esimesena Londoni peale mõeldes kujutluspilti ilmub. Londoni tornil on kurikuulus reputatsioon, kuid selle ajalugu on põnevam kui suurem osa inimesi teab. Tasuta tuure leiab terve päeva vältel.

St. Dunstan idas

St. Dunstan idas ehitati 1698. aastal ja oli omal ajal kirik. Teises maailmasõjas pommidega pihta saanud kirik on ümber muudetud pargiks, mis on Londoni üks unikaalsemaid ja ilusamaid, kuhu sisenedes oled sattunud justkui teise maailma. Ära unusta kaamerat!

Rahvusgalerii

Koduks ühele kõige muljetavaldavamale kollektsioonile maailmas, pakkudes peavarju Boticelli, Raphaeli, Titiani, Rubensi, Rembrandti, Cézanne’i, Monet', Van Gogh'i ja paljude teiste teostele. 2300-teoseline kollektsioon roteerub sagedasti, nii et tee enne kindlaks, mida parasjagu näidatakse.

St. Jamesi park

Paluks mitte segamini ajada jalgpallistaadioniga Newcastle-Upon-Tyne’is. St. Jamesi park Londonis on Buckinghami palee juures ja ideaalseks puhkepaigaks.

Shakespeare’i Globe Teater

Shakespeare’i Globe on rekonstruktioon, milles Shakespeare kirjutas oma näidendeid ja milles kogu tema loomingut rotatsiooni korras mängitakse. Kogemus, mille osaliseks on võimatu mujal saada.

Väikseim politseijaoskond Suurbritannias

Trafalgari väljakul asub Suurbritannia kõige pisem politseijaoskond. Õigemini jaoskond on selle kohta nüüd küll palju öeldud. Pigem on tegu valvepostiga, mis ehitati väljakul aset leidvate protestide monitoorimiseks. Loomulikult ei kasutata seda enam aktiivselt, kuid Trafalgari väljakul ringi jalutades tasuks pilk peale visata.

Eestikeelsed reisiraamatud

Ülestähendusi väikeselt saarelt. Bill Bryson. 2018

Võõramaalane. Mare Grau. 2012

Minu Inglismaa. Ann Alari. 2012

Aja jälg kivis. Inglismaa. Helgi Erilaid. 2011

Eestlasena Londonis: kübar jalas, saabas peas. Aime Hansen. 2011

Minu London, Anu Samarüütel-Long, 2010