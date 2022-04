Koolivaheajaks perega puhkama? Vaata, millised on kehtivad reisipiirangud

Egiptusesse saab reisida sarnaselt Hispaaniale digitõendi või antigeeni testiga, küll aga peab see olema väljatrükituna paberil inglise või araabia keeles. Testimise nõue kehtib muuseas ka juba viiruse läbipõdenud turistidele. Enne riiki saabumist tuleb täita tervisedeklaratsioon enda andmete ja kontaktinfoga ning kohustuslik on ka kehtiva tervisekindlustuse olemasolu. Maski kandmine on kohustuslik ameti- ja teenindusasutustes ning ühistranspordis, nõude mittetäitmisel määratakse trahv 50 EGP (2,49 eurot).

Estraveli andmeil on 2022. aasta märtsi seisuga eestlaste seas kõige populaarsem reisisihtkoht Hispaania, sealhulgas Kanaari saared. Pakettreise broneerides eelistati aga enim just Egiptust. Mõlemas neis kehtivad valdavalt sarnased nõuded digitõendi näol, kuid erinevusi esineb maskikandmise kohustuses.

Reisi planeerides tasub arvestada, et valdavalt kehtib kõigis riikides nõue, millest tulenevalt tuleb COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt sealsele kehtestatud korrale. "Reisikindlustus aitab ära hoida olukorra, kus turvalisus võib jääda raha taha, on see siis kadunud pagas või vajadus haiglaraviks. Riigiti on ravikulud väga erinevad, mistõttu tasub alati kõigeks valmis olla," sõnas Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse juht Maarika Mürk.

Kindlustusfirma Gjensidige tellitud uuringust selgub, et kokku 25% Eesti elanikest plaanib sel aastal reisima hakata, 26% aga ootab Covid-19 pandeemia lõppemiseni. Vaid 11% vastajatest pole kunagi reisimist lõpetanud, nende seas on sagedamini mehed, 20-24-aastased ja kõrgema sissetulekuga inimesed. Reisivatest inimestest 74% ostab alati reisikindlustuse ja 8% hakkas seda viiruse levikust tulenevalt ostma sagedamini.

Reisimine naaber- ja lähiriikides

Lähiriigid on hetkel turistidele võrdlemisi avatud ja liialt peavalu reisimine seal ei valmista. Läti, Leedu, Rootsi, Norra ja Taani on kaotanud reisipiirangud nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimestele. Valdavalt on lähiriikides maskikandmine soovituslik või on antud asutustele õigus vastavalt soovile kehtestada reegleid nii maskikandmise, koroonapassi esitamise nõudmise kui distantsi hoidmise osas. Soome sisenemisel on aga endiselt vajalik digitõendi või negatiivse testi esitamine ja maski kandmine avalikes siseruumides. Lätis tuleb kanda maski ühistranspordis ja tervishoiuasutustes.

Saksamaal on enamiku piirangute kehtivus lõppenud, kuid jätkuvalt kehtib maskikandmise kohustus teatud kohtades, seda näiteks ühistranspordis ja avalikes siseruumides. Valmis tuleb olla ka vaktsineerimis-, koroona läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendavate dokumentide esitamiseks. Enne reisi on soovitatav tutvuda täpsemalt külastatavas piirkonnas või linnas kehtivate piirangutega, kuna nõuded võivad olla piirkonniti erinevad.

Ole valmis muutusteks

Euroopa riikide piirid on valdavalt avatud kõigile inimestele, kes on täielikult vaktsineeritud, läbipõdenud või on haigus läbipõetud. Vaktsineeritud inimestel on oluline jälgida, et enne reisile minekut oleks teisest vaktsiinist möödunud 14 päeva, sest tegu on nõudega, mida järgivad pea kõik riigid. Samas võttis 1. veebruaril EL vastu otsuse, et reisimiseks vajalik EL COVID tõend kehtib peale viimase vaktsiinisüsti saamist 9 kuud, seega tasub kontrollida oma tõendi kehtivust. Seda saab teha näiteks SIIN.

Gjensidige esindaja rõhutab, et enne reisi tuleb kindlasti kontrollida sihtriigi viimaseid nõudeid, vältimaks üllatusi. Kuigi paljud riigid COVID-tõendit enam riigisiseselt ei küsi, on see reisimiseks siiski enamjaolt vajalik ning keerulisemaks läheb reisimine juhul, kui ühtegi sertifikaati esitada ei ole. Testiga reisides tuleb meeles pidada, et üldjuhul tuleb koroonaviirus SARS-CoV-2 PCR-test või antigeeni test teha 48-72 h jooksul enne riiki sisenemist, mitte varem (tundide arv erineb riigiti).

Kuigi mitmetes riikides on näha koroonarindel leevenemise märke, võib olla piirangute muutumine vaid päevade küsimus. Endale huvipakkuva riigi piirangute kohta loe enne reisi SIIT. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta on soovitatav pöörduda vastava välisriigi esinduse või ametiasutuste poole.

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringus küsitleti 4800 inimest Balti riikides vanuserühmas 16-64. Andmed koguti 2022. aasta veebruaris.

Allikad: Reisitargalt.ee, Estravel.ee