Reisimine koroonaajastul: mida tasub enne välismaale minekut endale selgeks teha?

Enam ei piisa sellest, et viskad oma telefonilaadija seljakotti ja vaatad, et šampoon ja muud hügieenitarbed oleks pisikestesse pudelitesse villitud, kirjutab CNN, kes on koostanud pika ja põhjaliku nimekirja soovitustest, millega tuleks koroonaajastul reisides arvestada.

Kuhu minna?

1. Üha rohkem riike on otsustanud avada end nendele turistidele, kes on täielikult läbinud vaktsineerimiskuuri. Üsna sagedasti kaasneb sellega nõue, et teisest süstist peab olema möödunud vähemalt 14 päeva. Samas tuleb aga arvestada, et mitte kõikidesse vaktsiinidesse ei suhtuta riigiti ühtemoodi. Seega tuleb sul kontrollida, kas riik, kuhu sa tahad minna, lubab seda vaktsiini saanuid riike. Aeg-ajalt ei piisa ainult vaktsiininimest, vahel on vaja kontrollida ka saadud vaktsiini(de) partiinumbrit.

2. Tee väga põhjalikult endale selgeks kõik riiki sisenemisega seotud piirangud, mis puudutavad nii sinu puhkuse sihtriiki, aga ka neid riike, kust sa läbi plaanid sõita. Hoia nendel kuni viimase hetkeni väga teravalt silm peal, sest koroonapandeemia tingimustes võivad need tingimused väga kiiresti muutuda. Ka tasub nendel piirangutel silma peal hoida juba riigis olles. Kui plaanid mõnes riigis pikemalt olla ja erinevates piirkondades ringi liikuda, siis tasub vaadata ka, mis on nendesse piirkondadesse sisenemise reeglid, kuna ka riigisiseselt võivad kehtida teatud piirkondadele teised reeglid.

Loe loost lähemalt, mida veel peaks sihtkohtade valikul arvestama, kui suur peaks olema eelarve, mida tuleks lisaks tavapärasele pagasisse panna, millega tuleks arvestada teel lennujaama, lennujaamas olles ning lennuki pardal.