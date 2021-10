Meeldetuletus koolivaheajal reisijatele: kuidas töötab välisriikides mobiilse interneti kasutamine?

“Viibides riigipiirile liialt lähedal, on võimalik, et nutiseade üritab ennast ühendada mõne teise riigi sidevõrku, arvates, et kasutaja on läinud välisreisile. Kõige sagedamini juhtub seda idapiiri ääres, mil seadmed ühendavad ennast Venemaa võrkudesse ning rakendub Euroopa Liidu väline hinnakiri,” sõnas Ploomann.