Idee koolivaheajaks: põnevad kohad, mida külastada perereisil Rootsi

Enamik vanemaid teab, et lastele meeldivad loomaaiad ja see tegevus rõõmustab tavaliselt kõiki pereliikmeid. Kuna iga loomaaed on oma nägu, võid ühel reisil külastada ka mitut loomaaeda! Stockholmis asub populaarne Skanseni loomaaed, mis on ühendatud vabaõhumuuseumiga. Stockholmist kahe sõidutunni kaugusele jääb aga Põhja-Euroopa suurim looduspark — Kolmården, mis on ühendatud ka teemapargiga, kus ei puudu ei delfinaarium ega isegi Ameerika mäed. Looduspargi üks suuremaid ja erilisemaid vaatamisväärsusi on safaripark, mida saab läbida gondliga (20-meetri kõrgusel maapinnast), imetledes puude latvade kõrguselt allpool toimetavaid kaelkirjakuid, sebrasid, antiloope, lõvisid jt. Rootsi lõunapoolseimasse ossa jääb Skånes teemapark, kus on koondunud kõige olulisemad põhjamaa loomad.