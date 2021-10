Ekspert soovitab: viis asja, mida kindlasti teha enne perega koolivaheajareisile minekut

"Iga reisi õnnestumises on ettevalmistusel suur roll ning seda eriti praeguses rahvusvahelises tervisekriisis. Samas on olukord riigiti väga erinev ja nii muutuvad ka reeglid ja piirangud igapäevaselt," rõhutab Talu.

"Täna on veelgi olulisem hoolida nii endast kui ka kõigist teistest meie ümber. Just seepärast on hea kontrollida oma tervist nii välisreisile asutades kui enne kodumaist spaa- või teatrikülastust ka siis, kui ükski seadus seda otseselt ei nõua," selgitab Talu, kelle sõnul on regulaarne testimine igati mõistlik ka täisvaktsineeritute puhul.