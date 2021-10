Kooliõed vaheajal reisima minna ei soovita, kuid värskes õhus viibida võiks palju

Tallinna Koolitervishoiu juht Kädi Lepp ütles, et nädalake puhkust kulub õpilastele kindlasti ära, kuid COVID-19 viiruse levikunumbrid on tõusutrendis, haiglate koormus lähedal taas kriitilisele ja sellepärast paluvad kooliõed koolivaheaja veetmisel järgida ohutusnõudeid. “Lapsed ise ei põe koroonaviirust reeglina raskelt, kuid ohus on nende täiskasvanud lähedased, eriti eakamad inimesed,” selgitas Lepp. “Siinkohal tuletame meelde, et üle 12. aastaseid lapsi saab koroonaviiruse vastu vaktsineerida ning üks koht, kus kaitsesüsti tehakse, on just kooliõe kabinetis. Eelnevalt tuleb õpilasel esitada kooliõele kas paberil või elektrooniliselt allkirjastatud lapsevanema luba. Loomulikult tuleks ka lapsevanematel vaktsineerimas ära käia, vaid nii on lootust, et saame haigestumiste arvu pidurda.”