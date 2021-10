Kuidas pakkimispalavikku vältida? Need 10 mõttetut eset võid rahuliku südamega kohvrist välja jätta

Et eelpool kirjeldatud draamat vältida, tasuks reisikohvri pakkimist alustada juba paar päeva enne väljalendu, et jõuaksid kõik vajalikud esemed üles otsida, pesta, triikida ja parandada ning puuduolevad asjad soetada. Ning kindlasti tasub enne pakkima asumist lugeda läbi käesolev artikkel — leidub äratundmismomente nii meestele kui naistele!

See punkt puudutab eeskätt naisterahvaid — kui sa oled üks neist, kes enne rannapuhkusele siirdumist ostab vähemalt 10 paari erinevaid bikiine, siis lõpeta kohe ära. Me garanteerime, et sa ei kasuta eluilmas igal päeval erinevat rannakomplekti, kuna sa lihtsalt ei viitsi tervet hotellituba kuivavaid ujukaid täis riputada. Piisab paarist variandist, mis omavahel kokku sobiks.

Me teame küll, et “puhkuse” sina pole üldse sama, mis “päriselu” sina, aga ega te täiesti kahelt erinevalt planeedilt kah pärit pole. Seega esemed ja värvikombinatsioonid, mida sa iialgi kodus selga panna ei tihka, ei jõua suure tõenäosusega sinu selga ka puhkusel.

Täielik vastand eelmisele punktile, aga nii see on — kui kipud olema see, kes veab reisile kaasa kodupusasid ja -särke, et hotellitoas oleks mõnus lebotada, siis avaldame sulle väikese saladuse. Hotellitoas käiakse ringi hommikumantlis või paljalt ning oma koduriietega ei taha sa kuskile avalikku kohta küll sattuda.