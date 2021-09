Pakid kohvrit? Seitse ülivajalikku asja, mis reisile minnes alati maha unustatakse

Et veekindel kott on ülimalt praktiline asjade kuivana hoidmiseks, on ütlematagi selge. Aga see hoiab ka vett endas sees — näiteks kui peate rannas veel märjad ujumisriided pakkima ja panema samasse kotti oma kaamera ja telefoniga, mille jaoks vesi on kindel surm. Kui looduses telkides pole käepärast külmikut, aga on jaheda veega veekogu, siis saab näiteks toidukraami veekindla kotiga sinna päeval jahedasse peita.