Pakkimisega kiire? 23 asja, mis tuleb alati reisile kaasa võtta

1. Kõrvatropid ja silmamask

Lennukis tuleb magada. Või vähemalt püüda magada. Mõnikord on selleks aga pisut abi vaja. Mitte miski ei tööta paremini kui vana hea silmamask ning äraproovitud kõrvatropid. Viimased ei kesta üldiselt kaua, sest on elastsed ja venivad välja. Sestap on hea, kui sul on üks paar kõrvatroppe tagavaraks olemas.

2. Lisapaar kõrvaklappe



Kõrvaklappidel on kalduvus katki minna. Isegi neil, mis on väga kvaliteetsed. Seega osta varuks mõned paarid kõige odavamaid. Kui siis su head kõrvaklapid töötamast lakkavad, saad nad kohe varupaariga asendada. Need võivad küll olla kvaliteedilt halvemad, kuid vähemalt on nad olemas, kui vajad.

3. Koopia passist



Passi ei tohi kunagi ära kaotada, eriti välismaal viibides. Kui see juhtub, pöördub kogu su elu pea peale ning puhkusest loodetud rõõm on rikutud. Selle probleemi ennetamiseks on ainult üks võimalus: ära kaota oma passi ära! Kuid kui see siiski juhtub, saad Eesti välisesinduses passi asendamiseks kiiremini jutule, kui sul on olemas fotokoopia oma kehtivast passist ning mõni teine isikut tõendav dokument — ID-kaart või juhiluba. Ning veelkord: ära kaota oma passi ära!

4. Universaalne adapter



Reisides tabad end sageli mõttelt, miks pagana pärast peavad igas riigis erinevad seinakontaktid olema. Et siiski oleks võimalik kaasavõetud elektrilisi seadmeid kasutada, soeta endale universaalne adapter. See ei maksa liiga palju.

5. Vihmakeep



Imeväikeseks kokku pakitav ja väga praktiline, mitte nagu vihmavari, mis igal sammul ette jääb. Keepi kandes on sul käed vabad kõigeks, mida teha tahad — pildistamiseks, jalgrattaga sõitmiseks, koti kandmiseks. Sellised, millel on krookpael küljes, on eriti head — tuul ei vii neid seljast minema. Üsna kindlasti näed sa vihmakeebis välja nagu nohik. Aga vähemalt oled sa kuiv nohik.