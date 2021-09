Soome lennujaamas loodi vaktsineeritud reisijatele "roheline joon". „See oli vajalik kaose murdmiseks”

“Lennujaamas oli kaose murdmiseks vaja muutusi. Nüüd pole enam selliseid tohutuid järekordasid," säutsus Twitteris Vantaa linnapea Ritva Viljanen, kirjutab Ilta-Sanomat.

Ka nakkushaiguste eest vastutav perearst Kirsi Valtonen juhtis tähelepanu, et ummikud kujutavad juba aiseenesest nakkusohtu, sest reisijate arv on üha suurenenud ning kasvab aasta lõpuks veelgi. "Seetõttu on peetud vajalikuks seda tüüpi tegevusele üle minna," ütles Kirsi Valtonen YLE'le.

Roheline joon näeb välja selline, et kõik vastava tõendiga (läbipõdenud või kahe vaktsineerimisdoosiga tõend) reisijad suunatakse lennujaamas alale, kus tõendeid kontrollitakse vaid juhuslikult. Läbivaadatavate reisijate osakaal varieerub muu hulgas sellest, milline on reisijate olukord lennujaamas. "Tippaegadel, kui reisijate arv on tõesti suur, toimub kontrolli kindlasti vähem. Kui on rahulikum, võivad kohapealsed kontrollid olla üsna põhjalikud. Eesmärk on toimida vastavalt ummikute olukorrale," selgitas Valtonen.

Valtonen peab võimalikuks, et rohelist joont hakatakse kuritarvitama, kuid juhib siiski tähelepanu, et sellisel juhul on tegemist rikkumisega, millega võib kaasneda trahv.

Ministeerium: õigustatud otsus

Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi direktori Pasi Pohjola sõnul on lennujaamas kasutusele võetava rohelise joone mudel reisijate arvu suurenemisel õigustatud. "Seadus annab võimaluse, et kui vahendeid ei jätku piisavalt kõikide sertifikaatide kontrollimiseks, siis tuleb seda teha juhuslikult," sõnas ta. Küll aga juhtis ta tähelepanu, et lennujaam peab hoolitsema selle eest, et mudelit ei kuritarvitataks.

Soome saabunud sisserändajalt nõutakse praegu koroonaviiruse haiguse tunnistust, vaktsineerimistõendit või negatiivset testi. See kehtib kuni oktoobri lõpuni, kuid valitsus soovib piiranguid pikendada kuni detsembri lõpuni.

"Rohelise joone" poliitika käivitus möödunud nädalavahetusel.