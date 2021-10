Tõstmas toonust enne pikka talveperioodi: kus eestlased praegu puhkavad ja mida nendes paikades teha tasub?

Oktoobri koolivaheaja kõige populaarsemad sihtkohad on olnud läbi aastate Türgi, Egiptus ja Tenerife. Nendest sihtkohtadest leiab laia valiku väga kvaliteetseid ja eraldi laste kontseptsiooniga hotelle, kus on palju erinevaid lõbusaid ja turvalisi tegevusi ning toredat meelelahutust. Osades hotellides on ka veeliumäed, tegutsevad miniklubid ja toimuvad eraldi diskod lastele. Hotellid asuvad enamasti liivaranna vahetus läheduses. Mõõdukas kauguses on ka mitmeid huvi- ja loomaparke. Koolivaheaja eesmärk on lihtne — nautida mõnusalt ja sõbralikult ühist kvaliteetaega sobivas tempos.

Järgnevalt jagab reisikorraldaja Novatours ülevaadet, millised tegevusi sihtkohad sisukaks koolivaheajaks pakuvad.

Paradiislik puhkus Türgi kuurortides

Öeldakse, et Türgi on puhkuseparadiis ja seda mitte ainult täiskasvanutele, vaid ka pisematele reisisõpradele. Türgi Vahemere rannikut hellitab soe päike, merevesi on supluseks mõnusalt soe ning imekaunid rannad ja rohkelt tipptasemel hotelle loovad suurepärased võimalused perepuhkuse veetmiseks. Isegi soodsamad hotellid pööravad tähelepanu peredele: lapsed saavad lõbutseda mänguväljakutel, lastebasseinides, veeliumägedel, miniklubides ning võtta osa huviprogrammidest ja lastele korraldatud diskodest.

Paljud pered eelistavad puhata seal, kus pööratakse erilist tähelepanu just laste heaolule — hotellides on olemas kõik vajalik alates beebitoidu purustajatest kuni jalutuskärudeni ning eelistatakse majutuskohti, kus panustatakse lastele mõeldud meelelahutusse — on rajatud mänguväljakuid, toimivad lasteklubid ning lõbutseda saab basseinides ja veeparkides. Kui lastele jagub hotelli territooriumil piisavalt kaasahaaravaid tegevusi, saavad vanemad samal ajal igapäeva rutiinist välja astuda ja puhkust nautida. Järgnevalt mõned näited Türgi kuurortide pakutavatest meelelahutusvõimalustest lastega peredele: