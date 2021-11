REISIIDEE | Seitse parimat kohta, kuhu detsembris puhkama sõita

Tai on endiselt turistide meelispaik. Tuntud ja üpris turvaline maa. Tais pole pakase pärast tarvis muretseda. Tavaliselt suunduvadki turistid sinna just jõulusid veetma.

Kaunis Salzburgi kesklinn on UNESCO maailmapärandi nimistus ning täis muuseume ja ajaloolisi hooneid. Keskus on autodele suletud ning huvitavad vaatamisväärsused asuvad üksteisest vaid jalutuskäigu kaugusel. Kaasaegsed kaubamajad ja butiigid meelitavad ostlejaid. Kirikutes toimub aga just nimelt jõulude ajal väga palju huvitavaid kontserte.

Linna trammid ja metrood tagavad ka selle, et isegi veidi kaugemad vaatamisväärsused, nagu Praha kuningapalee ja Josefovi juudi kvartal, on kergesti ligipääsetavad. Köisraudtee viib Petrini mäele ning Kutná Hora luukirik jääb vaid veidi üle tunnise rongisõidu kaugusele.

Tšehhi jõuluturud on juba elamus iseenesest ning kuum glögi maitseb suurepäraselt, kui on tahtmist ümbrusega tutvumiskäikude vaheajal veidi jalgu puhata.

Kitsaste tänavate kohal heljuvaid lumehelbeid jälgides on lihtne mõista, miks Praha on just talvel armastatud reisisiht. Gooti- ja barokkstiilis arhitektuur on omanäoline ning talvel paistab kõik eriti lummav.

Osa turiste naudib puhkust ka Bangkokis, mis pakub tegevust eriti täiskasvanutele ja seda koos rannapuhkusega. Aktiivsema puhkuse otsijad võivad liikuda matkates Chiang Rai ja Mae Hong Soni suunas. Sukeldujad aga naudivad tavaliselt Koh Taod.

Tai on sobiv puhkuse sihtkoht kõikidele. Siin valitseb sõbralik õhkkond, pakutakse maitsvaid roogasid ning päikesepaiste on garanteeritud.

Antarktika kruiis

Kui meil siin valitseb pime talv, on õige aeg suunduda valguse poole ning nii kaugele lõunasse kui vähegi võimalik. Ette võiks võtta Antarktika kruiisi.

Nii detsember kui ka jaanuar ehk siis kuud mõlemal pool aastavahetust on tegelikult ainuvõimalik aeg Antarktika külastamiseks. Just sel ajal on jää lahti ning valgust on pea ööpäeva ringselt piisavalt.

Antarktika vetes saab näha suurt hulka vaalalisi. Detsembris-jaanuaris sünnib külmadel avarustel tohutult palju uut elu ja just siis on parim aeg nautida hülge-ja pingviinipoegade tegutsemist.

Stuttgart

Stuttgart laiub küngastel ja orgudes. See Saksamaa linn on kuulus oma jõuluturu poolest. Turg on üks Euroopa suurimaid ja vanimaid, samas ka kauneim. Ametlikult on jõuluturg tegutsenud siin aastast 1692. Kogu kesklinn on siis täis kioskeid, jõulutulesid ja mitmesuguseid sündmusi. On võimalik külastada ka suurel hulgal jõuluteemalisi kontserte.

Kariibi mere kruiis

See kruiis on paljude reisisellide unelmate nimekirjas. Reisides mõnusalt troopilise päikese all avaneb suurepärane võimalus tutvuda erinevate jõuluüritustega ning teha vähese vaevaga eksootilisi jõuluoste samal ajal, kui enda majutuskoht liigub õdusalt vee peal.

Detsember on Kariibi mere piirkonnas esimene kuivem kuu pärast sügisest orkaanihooaega. Detsembri alguses võib veel leida soodsaid pakkumisi kruiisile. Jõulupühad ning aastavahetuse aeg on aga Kariibi mere kruiiside kõrghooaeg ning hinnad on siis laes.

Kuum Egiptus

Sharm el Sheikh ja Hurghada on alati valmis turistide vastuvõtuks. Siin valitseb aasta ringi pehme kliima ja ootab kaunis Punane meri. Mere värvid on vapustavad. Kohati türkiissinine, kohati kõikvõimalikud sinise värvitoonid.

Egiptus on ka parim paik sukeldumiseks. Veealune maailm võlub ja kutsub turiste kogu maailmast sellele vaaraode maale. Detsembris aga on just Egiptus see paik, kuhu võib lastega jõuluvaheajaks sõita.

Nõuanne: tuleks osta korallisussid, need ei maksa palju, ent kaitsevad hästi jalgu juhuslike vigastuste eest. Meeles peab pidama, et Punane meri on kõikjalt ümbritsetud korallriffidega.

Õhutemperatuur on öösel 20 kraadi ümber, päeval tõuseb kuni 28 kraasini. Vesi on meres 22-24 kraadi.

Allikas: Napsu

Fotod: Shutterstock