Nagu paisu tagant: eestimaalaste reisihuvi lööb juba koroonaeelsete aastate rekordeid

Eesti ühe suurima reisipakkuja Go Traveli oktoobri alguse statistika näitab, et e-poe reiside müük ületab kaks korda 2019. aasta sama aja mahte. „Eestimaalaste soov reisida ja lõõgastuda on kasvanud hüppeliselt ning ületab viimase kolme aasta tasemeid, millele on tublisti andnud hoogu väsimus koroonapandeemiast ning vahepealsetest reisimispiirangutest,“ lausus Go Traveli turundusjuht Kädi Pupart.

„Keskmise reisi hind on kasvanud 300 ja enama euro võrra, aga kasvanud on ka reisimüügi kogumaht ning näiteks käimasoleva Osturalli müüginumbrid on liikumas kõigi aegade rekordtulemuse suunas,“ sõnas Kädi Pupart, võttes kokku tavapäraselt oktoobri alguses toimuva Osturalli reisimüügi statistika.

Reisi sihtkohtadest on esikohal Kanaarid ja Egiptus. „Kusjuures Kanaaridest on just Gran Canaria teinud võimsa tulemise ja leidnud kindla tee eestlaste südamesse. Varasematel aastatel on esikolmikusse mahtunud veel lisaks Kanaaridele ja Egiptusele ka mõni suvepikenduse sihtkoht, nagu näiteks Montenegro ja Küpros. Sealjuures eelistatakse üha enam kallimaid, kõik-hinnas-pakette,“ rääkis turundusjuht.

Sugugi mitte kõik ei soovi aga puhkust veeta välismaal. „Hüppeliselt on suurenenud ka siseturism ning huvi just lühikeste sügiseste lõõgastuspakettide vastu, et ennast ja oma peret paar päeva turgutada,“ märkis Pupart ning tõi välja, et kodumaistest pakettidest on populaarsemad spaapaketid Haapsalus, Pärnus ja Narva-Jõesuus.

Käimasoleva Osturalli ajal on uuteks müügihittideks tõusnud ka mõnetunnised massaažipaketid ja spaapääsmed.