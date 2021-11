Eestlased teevad puhkuseplaane taas aegsasti: millised sihtkohad on eelistatuimad 2022. aasta suvel?

Paindlike broneerimistingimusi täiendavad loomulikult varajastele tellijatele mõeldud paremad hinnad. „On tavapärane, et Baltimaade reisihuvilised teevad reisiplaane varakult ette. See on peamiselt tingitud soovist soetada reis soodsama hinnaga, reisi eelarvet planeerida ning saada osa mitmekülgsetest pakkumistest. Varajastele tellijatele kehtib esimene sissemakse reisija kohta vaid 50 € ning broneeringu lõppsumma tuleb tasuda alles 14 päeva enne reisi algust,” nentis Keinytė.