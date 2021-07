Pärast pandeemiat ülisoodsale reisile: milliste riikide valuuta on nii palju nõrgenenud, et hinnad on kahanenud olematuks?

Nimelt on koroonakriisi ajal paljud Ladina-Ameerika valuutad euro suhtes kohati märkimisväärselt nõrgenenud, mis koos soodsate sisenemistingimustega vaktsineeritud inimestele pakuvad head võimalust planeerida järgmist puhkusereisi. Valuutakursside ülevaate annab Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

„Ladina-Ameerika riikidest on näiteks Argentiina peeso euro suhtes nõrgenenud aastaga 29% ja Peruu uus sol 14%. Mitmed turismist sõltuvate riikide majandused on pandeemia ajal pihta saanud, vähendades välisraha sissevoolu ja kergitades hindu. Jõuliste kursimuutustega kerkib esile ka Surinami dollar ja Kuuba peeso, mis on kaotanud euro suhtes väärtust mitte vähem kui 64 ja 96 protsenti. Kuuba majandust on räsinud lisaks pandeemiale ka majandusembargo," kirjeldas Palm.

„Kindlasti ei ole valuutakurss see ainuke ja peamine argument reisikoti pakkimiseks, kutsub peamiselt ju huvitav kultuur, loodus ja elamused. Lisaks tuleb arvestada, et ka valuuta devalveerimise läbinud Kuubas ei pruugi kohalikud eelistada kohalikku vääringut ja dollaris makstav hind võib ikkagi kujuneda kohalikega võrreldes veidi rasvasemaks. See käib aga seikluse juurde," selgitas Luminori peaökonomist. Lisaks on eestlaste tuntud reisisihtidest kogenud arvestatavat kohaliku vääringu langust Türgi liir, mis kaupleb euro suhtes 24% nõrgemal tasemel.

Vaktsineerituse taseme laienedes otsivad ka paljud turismist sõltuvad riigid võimalusi meelitada huvireisijaid. Hiljuti sõlmisid Tšiili ja Holland omavahel kokkulepe, mis tagab nädalas korra riikidevahelised otselennud. Lisaks on katsetatud turismipiirkondi, kuhu turistid saavad kergemini siseneda. „Osa Tai piirkondi on kehtestanud oma nõuded turistidele, kus vaatavad neid leebemalt," selgitas Palm. Näiteks käivitas Tai Kuningriik pilootprogrammi "Phuket Sandbox", mis võimaldab turistidel kergemini Taisse puhkusereisile minna.

Koroonaviiruse põhjustatud nõuded turistidele on pidevas muutuste tuules, kuid abiks tuleb EL-i vaktsineerimise pass ning viiruse kontrolli alla saamisega leevenevad ka koroonapiirangud. Lootust on, et üha rohkem tekib soodsaid võimalusi eksootiliste maade taas külastamiseks, sest välisreiside arv püsib tänavu varasemate aastatega võrreldes veel tagasihoidlik.