Elu seiklusrohkeim autoreis Skandinaavias: 5 nippi looduskaunite kohtade avastamiseks

Marge Taivere (36) on seiklushimuline Eesti naine, kellel on üks eriline hobi: kaljuronimine. Nüüdseks on ta ronimisega tegelenud ligi kuus aastat ning tema aasta tipphetkede hulka kuuluvad paar korda aastas toimuvad ronimisreisid koos kaaslastega, kus hobi on ühendatud uute paikade avastamise, looduse ja hea seltskonna nautimisega. Need reisid on tavaliselt autoreisid, mille puhul köidab Marget enim vabadus – vabadus liikuda, plaane muuta ja mitte kellestki teisest sõltuda.

„Lisaks saab autoga minnes kõik vajaliku kaasa võtta. Minu väikesesse Volkswagen Golfi oleme reisikaaslastega mugavasti ära mahutanud nii ronimisvarustuse kui toidu. Pakkimine on justkui lapsepõlvest tuttav mäng tetris,“ ütleb ta. Kõige meeldejäävam autoreis on Marge jaoks olnud retk Norras, Trollstigenil ehk kuulsal trolliteel. „Loodus oli lihtsalt nii võimas. Sadade kilomeetrite kaupa põnevat maastikku ning peaaegu täiesti vertikaalse tõusuga Trolltunga kivi, kus me küll ei roninud.“ Olles oma elus reisinud nii Lõuna-Ameerikas kui Põhja-Euroopas, nii auto kui lennukiga, eelistab Marge loodusreiside puhul just autoreise ning oskab oma varamust jagada häid nippe nii teekonna planeerimiseks, majutuse valimiseks kui ka sujuvaks suhtluseks.

1. Ööbi looduskaunites metsamajades

Eestis on matkaliste rõõmuks olemas RMK metsamajade võrgustik. Marge kinnitab, et sama hästi toimiv süsteem olemas ka Skandinaavias, mis on nendesse riikidesse autoreiside korraldamisel väga suur pluss. „Olen reisinud igal pool maailmas ning selliseid võimalusi on harva. Mujal Euroopas peab tihti peab maksma kallist hinda karavaniparklas või veetma tunde sobiva koha leidmiseks – Rootsis võid tasuta ööbida imeilusas kohas, kus sind ümbritsevad järv, meri, kaljud ja mets,“ räägib ta. Skandinaaviasse auto- ja loodusreiside tegemisel ööbimise pärast muretsema ei pea ning Marge sõnul on internetist info kergesti leitav ja olemas ka erinevad telefoniäpid. „Soovitan soojalt neid võimalusi ära kasutada!“

2. Tangi auto Eestis