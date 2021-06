Mida pidada silmas autoreisi planeerimisel? Neli nippi kogenud autoreisijalt

Siiski mainib naine, et detailne marsruut on samas osutunud ka probleemiks, kui ette tuleb mõni ootamatus, näiteks veniv piirikontroll, ummikud kiirteel, avariid – kõike seda on tema reisidel juhtunud. Milline on tema kogemusel erinevate kaardirakenduste usaldusväärsus? „Google Mapsi või mõne teise programmi pakutavat eeldatavat sõiduaega ei tasu alati uskuda,“ ütleb ta. „Albaanias oli maanteel võimatu tavakiirusel sõita, sest teele jooksid pidevalt hulkuvad koerad, lehmad ja kitsed. Pimedas ei olnud võimalik ees aeglaselt liikuvast autost möödasõite sooritada, kuna autod ei kasutanud tulesid ja möödasõit oleks olnud ohtlik Vene rulett.“ Seetõttu soovitab Aeltermenn jätta alati paar tundi varuaega võrreldes GPS-i pakutuga.

Aeltermanni sõnul on tema reisimarsruut tavaliselt detailne: koos kaaslasega broneerivad nad ette ööbimised ning mõtlevad välja ka paigad, kus tankida ja süüa. Ta soovitab marsruut üsna täpselt läbi mõelda, eriti kui tahta õhtuks kuhugi ööbima jõuda või süüa leida. Ent aastate jooksul on temalgi juhtunud nii mõndagi, mis tingitud täpse plaani puudumisest. „Näiteks läbisime esimesel aastal Ungarit eelnevalt teed planeerimata, viitade järgi, eeldades, et kusagil saab kindlasti süüa,“ kirjeldab naine. „Aga ees olid vaid maisipõllud, päevalillepõllud, jälle maisipõllud. Autos olid ainult viimased riismed kuivikutest. I was hungry in Hungary,“ muigab Aeltermann.

„Senised reisid on lõppsihtmärgina viinud looduskaunisse ja sooja kohta, tee peal eelistame reisikaaslasega aega veeta looduskaunites kohtades,“ vastab Maarja Aeltermann (33) küsimusele, mis tüüpi reisijaks ta end peab. Autoreiside ühe peamise võluna näeb ta võimalust ise oma aega planeerida. „Saad näha eri riikide eri ilmeid, loodust, inimesi, maitsta toite, planeerida põnevaid marsruute, külastada tee peale jäävaid huvipaiku,“ loetleb ta. „Pääsed kohtadesse, kuhu ilma autota ei pääse – just siis, kui sulle sobib.“ Olles juba kogenud autoreisija, teab ta omast käest, kui oluline on reisi planeerimine ning on valmis ka teistele reisihuvilistele oma kogemusi jagama: mida pidada silmas marsruudi, eelarve, toidu ja majutuse planeerimisel?

Kütusehinnad ja kiirteed: eelarve planeerimisest

Kas marsruudist sõltub eelarve või sõltub eelarvest marsruut? See on ilmselt iga reisija puhul erinev. Küll aga on eelarve planeerimine igal juhul väga oluline ning Aeltermannil on siinkohal omast kogemusest mitmeid nippe ja soovitusi. „Kütuse puhul võiks mõelda ette, millisest riigist seda võtta, kuna hinnad on väga erinevad,“ toonitab ta. „Kiirteede kasutamine tuleks ette planeerida – kuidas maksta võimalikult vähe, aga ajas mitte liiga palju kaotada.“ Naine selgitab, et näiteks Sloveenias on vaja Austriast Horvaatiasse jõudmiseks läbida umbes 30 km ning selleks on võimalik kasutada väga kallist kiirteed, aga ka tasuta külateed.

„Tšehhis on seevastu võimalik sõita kiirteel või selle kõrval lookleval tavateel, aga viimane on nii halvas seisus, et ilmselt on otstarbekam siiski kiirtee eest maksta.“ Kindlasti soovitab ta arvestada ka sellega, et paljudes riikides tuleb sildade ja tunnelite eest veelgi lisa maksta.

Lisaks on Aeltermannil veel üks oluline nipp, vältimaks ootamatut lisakulu: linnades ööbimise puhul võiks vaadata, et parkimine oleks ööbimise juures.

Poola vanaemade hommikusöökidest numbrimärkideni: toit ja majutus

On reisijaid, kes eelistavad autoreisil olles raha säästmiseks võimalikult palju kuivaineid kodunt kaasa võtta ning ise süüa teha. Aeltermanni sõnul tema reisil olles süüa ei tee. „Vahel ehk ainult hommikuputru. Võileibu ja muud tankla kiirtoitu ka ei taha,“ räägib ta. „Sestap ööbime hommikusööki pakkuvates kohtades, lõunasöögi planeerime mõnes teele jäävas linnas – enne saab internetis uurida, milliseid kohti soovitatakse.“ Õhtust söövad nad tema sõnul tavaliselt ööbimiskohas või sealses asulas. Muide, toiduga seonduvalt tasub jätta ruumi ka kohalike toidupärlite kaasavõtmiseks. „Pakkimisega seoses olen teinud ühe peamise vea: tagasi tulles on vahel olnud liiga vähe ruumi, et kõiki punaseid veine ja Ungari paprikaid ära mahutada,“ naerab kogenud autoreisija.