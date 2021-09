Idee nädalavahetuseks | Võta ette retk linnast loodusesse — siit leiad valiku põnevaid kohti vaid 30 sõiduminuti kaugusel

Tallinna lähedal on põnevaid paiku palju. Juba ilusat mereäärt on nautimiseks nii siin- kui sealpool pealinna. Miks mitte teha perega üks mõnus reis mööda väiksemaid teid, avastada Eestimaad ning meie tohutult arenenud väikesadamaid! Näiteks tasub külastada ida pool pealinna asuvat Hara sadamat koos ajaloolise allvelaevade baasiga ning Kolga lahe pärliks nimetatud Kaberneeme sadamat. Lääne poole ja veidi kaugemale jääb aga kuulus Dirhami sadam. Kuna sadamate suvekohvikud on uksi sulgemas või juba kinni, tasuks endal piknikukorv kaasa võtta, et siis koos perega rannal toredasti aega veeta, sügisest merd nautida ning purjekaid vaadata.

Kes aga tahab korraga nautida nii veekogu lähedust, puude all kõndimist kui ka ilusat arhitektuuri, siis pööraku rattad Keila-Joa poole. Just seal asub neogooti stiilis rüütliloss, mis pärast põhjalikku renoveerimist näeb välja nagu tõeline muinasjutupalee. Saab jalutada lossipargis, imetleda Eesti suuruselt kolmandat langevat veeseina ehk Keila juga. Lossipargis ja lossis, mis kannab uhket nime Schloss Fall, toimuvad tihti kontserdid ja näitused, nii et tasub enne selle kohta uurida. Lossi võib ka sööma ja magama jääda, kui ei taha samal päeval tagasi koju sõita.