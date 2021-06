Täpne info: millised on hetkeseisuga Soome ja Rootsi reisimise reeglid?

Tallinki shuttle laevadel Star ja Megastar on mõlemal suunal igapäevaselt võimalik teha antigeeni kiirtesti. Testi teenust on võimalik osta enne reisi Tallinki veebilehel, kontaktikeskuse telefonil või müügiesindustes. Teenuse hind koos riikide poolt aktsepteeritud tõendi väljastamisega on 39 eurot (info tõendil eesti, vene ja inglise keeles). Teenus on saadaval piiratud koguses.