Puhka end pilvede peal välja! Ülihead nipid, mis aitavad lennukis magada nagu beebi

Ütlus, et tähtis on reisimine, mitte sihtkoht, vastab tõele. Kuid kui jutt on pikkadest lennureisidest, on just sihtkoht see, mis tõeliselt oluline on. Kogu pika lennureisi sinna tahaksime me lihtsalt maha magada. Kuid lennukis magamine — see on ju täiesti võimatu! Kitsasse ruumi kokku surutud keha, ebamugavalt väikesed istmed, pidevalt raadio kaudu öeldavad teated, häirivad kaasreisijad ja kohutav filmivalik …