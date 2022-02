FOTOD | Vilniuses algas päevade loendus tähtsa verstapostini: Leedu pealinn saab 2023. aastal 700-aastaseks

699. sünnipäev alustas aastaringset ettevalmistust rahva lemmiku iga-aastase Vilniuse valgusfestivaliga, mis toimus 25.-29. jaanuaril. See korraldati esmakordselt Vilniuse sünnipäeva tähistamiseks 2019. aastal ja nüüd meelitab see igal aastal kohale üle 200 000 pealtvaataja. Valgusfestival on valgustanud linnatänavaid, parke ja väljakuid 22 installatsiooniga Leedu, Austraalia, Kanada, Hispaania, Hollandi ja Prantsusmaa kunstnikelt.