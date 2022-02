Netflixi sarjast tuntud Vilniuse vanglas korraldatakse rahvusvaheline muusikafestival

Sel suvel võõrustab Lukiškėse vangla 2.0, kuulsaim Leedu pealinna Vilniuse kinnipidamisasutus, uhiuut muusikafestivali. Kaasaegse muusika austajate rõõmuks astuvad üles indie-, punk- ja elektroonilise muusika artistid ning teiste žanrite esindajad ja seda vahemikus 17.-19. juuni.

Festivalil 8 Festival, mille korraldajaks on Leedu muusikaagentuur 8 Days a Week, astuvad teiste hulgas üles nii varasemalt tuntud artistid kui ka tõusvad tähed: Saksamaa techno-trio Moderat, Rootsi post-punk bänd Viagra Boys, Suurbritannia rokkbänd Black Country, New Road, USA eksperimentaalmuusik Yves Tumor, Iirimaa noise-rocki kvartett Gilla Band ja TikToki-sensatsioon Sub Urban.

Agentuur 8 Days a Week on Lukiškėse vanglas tegutsenud eelmisest kevadest saadik. Tänaseks on nad korraldanud mitmeid projekte, kontserte ja muid ettevõtmisi ning aidanud kaasa endise vangla muutumisele üheks pealinna populaarsemaks kultuuriasutuseks.

Artistide otsinguid juhtiv Martynas Butkevičius sõnas, et kultuuriasutuseks muudetud sajandivanune vangla tekitas agentuuris soovi paiga unikaalsust ära kasutada ning tuua kokku rahvusvaheline esinejate ja pealtvaatajate seltskond.

Kui 2019. aastal lõpetas Lukiškėse vangla töö kinnipidamisasutusena, siis eelmisel aastal sai sellest kultuurikeskus, kuhu seadis end sisse enam kui 350 kunstnikku. Ehitis on nüüdseks ka rahvusvaheliselt kuulsust kogunud, sest seda kasutati Netflixi ülipopulaarse sarja “Stranger things” uue hooaja filmimispaigana. Nüüd toimuvad vanglamüüride vahel erinevad kultuuri-, kunsti ja muusikasündmused ning seal viiakse läbi ka ekskursioone.

“8 Festival on uus muusikafestival tõelistele muusikasõpradele. See on Vilnius. See on meie elu. Lukiškėse vangla 2.0 on meie kodu ja loominguline mängumaa ning üks imelisemaid kontserdipaiku Baltimaades,” rääkis Butkevičius. “Kohalikud ja rahvusvahelised muusikatalendid loovad muusikalist maagiat, mis aitab igapäevamured unustada ning kõiki Vilniust ja Lukiškėst külastavaid inimesi inspireerida.”