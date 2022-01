Puhka Leedus: hubased majutuspaigad keset metsikut loodust aitavad end täielikult välja lülitada

Looduses viibimise eelised (nt vaimse ja füüsilise tervise paranemine) on pandeemiajärgses maailmas selged, nähes, kuidas paljud reisijad otsivad täielikku loodusesse sukeldumise võimalust. Heaolu- ja loodusreisid on muutumas uueks tugevaks trendiks.

Leedus on looduseotsijatele lai valik ainulaadseid sihtkohti, mis pakuvad talvehooajal täiuslikku põgenemist — autentsed majakesed, mis on peidetud metsadesse, erinevad järveäärsed majutusvõimalused vee rahustava toime nautimiseks või stiilsed ja mugavad moodsa arhitektuuriga hooned, mis loovad kontrasti rohelusele.

Katkesta ühendus metsamajakeses

Pesakasti tüüpi majutus või metsamajake võib tekitada tunde, nagu oleksid sa eikuskil. Üks selline pesakast, nimega EtnoHut, oli peamiselt disainitud isikliku arhitektuuriprojektina — võimalikult väike, kuid piisavalt kompaktne, et mahutada ja pakkuda mugavust kahele inimesele. See sobib puhkajatele, kes soovivad tunda ruumi jõudu ja kontrasti loodusega — pisike eluase on piiratud 50 aakri suuruse tiheda metsaga.

Edasi kirde poole suundudes leiate Leedu suurima regionaalpargi — Labanorase metsa koos massiivsete männipuude ja nende vahele peidetud järvedega. InWoods Inkilas on kodune hästivarustatud onn, mis on peidetud metsa südamesse. Selle külastajad on kutsutud sukelduma hingepuudutavasse kogemusse — Jaapani Shinrin-Yoku metsateraapiasse, mis on tuntud oma rahustava neuropsühholoogilise mõju poolest, mille kutsuvad esile eriline metsalõhn ja kahisevad puuhelid.

Talvine järveelamus

Need, kes unistavad puhkusest veekogu ääres, saavad valida The Lake’i — avara ja moodsa nelja magamistoaga villa, mis asub käänulise Siesartise järve ääres, samuti Labanorase regionaalpargis. Villa on avatud kontseptsiooniga, sealhulgas seinani ulatuvate akende ja terrassiga, mis avaneb panoraamvaatega järvele, mistõttu on see ideaalne koht perele või sõpradele talvise looduse nautimiseks.