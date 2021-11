Leedu saun: naudi immuunsüsteemi tugevdavat soolaviha massaaži ja suplemist iidses vesiveskis

Saunade populaarsus kasvab kogu maailmas ning inimesed avastavad, et kontrollitud kuuma ja külma temperatuuriga kokkupuutest on tervisele palju kasu. Talve lähenedes on Leedu riiklik turismiarendusagentuur Lithuania Travel välja andnud video, milles kutsutakse reisijaid külmaks aastaajaks immuunsüsteemi tugevdama ning kuuma ja külma stressi vähendavaid ja meeleolu parandavaid omadusi ära kasutama.

Kuna teadlased leiavad jätkuvalt termoteraapia positiivseid mõjusid , on maailm taasavastamas iidset saunaskäimise kunsti. Leedus on saunatamine sajanditepikkuste traditsioonidega kultuuri lahutamatu osa, mis pakub laia valikut erinevaid saunaelamusi.

Enamik leedukaid nõustub, et täiuslik saunaseiklus algab õigest atmosfäärist. Kuigi mõnel inimesel võib olla ettekujutus saunast kui järve ääres asuvast puuhütist, näitavad paljud Leedu paigad saunakogemust täiesti teistsugusena. Näiteks Angels’ Mill on aurusaun, mis pakub külastajatele võimalust supelda Varniai regionaalpargi rekonstrueeritud vesiveskis. Brazylija maaturismi kodutalu on veel üks tähelepanuväärne näide, kus saun asub kahe meetri kõrgusel puu otsas. See on ideaalne valik adrenaliini otsijatele, sest nad saavad värskendavaks supluseks kiikuda köiega otse puusaunast allolevasse järve.