TOP 10 | Jõuluatraktsioonid Leedus, mida kindlasti vaatama minna tasub

4. Vilniuse jõuluuisuväli. Juba mitmendat aastat on pealinn kutsunud kohalikke ja külalisi uisutama jõuluuisuväljale. Sel aastal aga, valmistudes ettearvamatuteks ilmastikuoludeks, võttis linn 27. novembril kasutusele siseuisuväljaku, mis asub jõe keskosas Valge silla lähedal. Aeg-ajalt kultuuri- ja spordiüritusi korraldav uisuplats on mõeldud 68 külastaja majutamiseks. Iga uisusessioon, millest paljud on tasuta, kestab 45 minutit.

3. Vilniuse jõuluturg. Vilniuses on sel aastal kavas avada vähemalt kolm jõuluturgu ja üks neist on heategevusturg, mida korraldab International Vilnius Women Association (IVFW). Selle kasum annetatakse haavatavate sotsiaalsete rühmade eest hoolitsevatele organisatsioonidele. Ka traditsiooniline jõululinna turg Katedraali väljakul tervitab külastajaid kuuma kakaod, karamelliseeritud mandlite, värskelt röstitud tammetõrukohvi ja muude traditsiooniliste hooajaliste hõrgutistega.

2. Leedu jõulurong. Jõulurong on Vilniuse Arendus- ja Turismiagentuuri Go Vilniuse ja Leedu Raudtee (LTK Link) uus algatus, mis loob Vilniusest väljaspool elavatele inimestele võimaluse nautida pealinna jõuluatraktsioone. Maailmakuulus Leedu rõivadisainer on kaunistanud rongivagunid antiikse välimusega muusikariistade ja jõulukuuskedega ning see meenutab legendaarset Idaekspressi. Jõulurongid sõidutavad külastajaid liinidel Kaunas- Vilnius ja Klaipėda-Vilnius.

1. Vilniuse jõulupuu. Korduvalt Euroopa ja maailma kaunimate hulka kuulutatud Vilniuse peamine jõulupuu, mis asub Katedraali väljakul, tuled süüdati tänavu ametlikult ööl vastu 27. novembrit. 27-meetrisel keskkonnasõbralikul jõuluseadel on 96 suurt lumehelvest, peegeljää, helendavate tuledega lina ning tipus on 6-meetrine täht — lootuse ja visaduse sümbol. Vilniuse linnapea Remigijus Šimašiuse tervitussõnale järgnes kogu tseremoonia otseülekanne riiklikus televisioonis, kutsudes kohalikke üles muutma tseremooniat kõigile võimalikult turvaliseks.

5. 3D “Jõululaulu” linastused Vilniuses. 3D-jõulumuinasjutt katedraali seinal on loodud Charles Dickensi romaani “Jõululaul” põhjal. 3D-projektsiooni kujul loovad 15-minutilised linastused unustamatu elamuse, mis on täis värve, muusikat ja helisid. Linastust esitatakse 7 korda päevas, iga päev 25.-30. detsembrini.

6. Vilniuse talvine gastronoomiline tuur. “Taste the Festive Vilnius” on 29 restorani hõlmav gastronoomiline marsruut, mis kutsub kohalikke ja külastajaid proovima kõiki jõuluhooaja erinevaid piduroogasid. Nimekirjas on sellised hõrgutised nagu küülikumaksapasteet koorese tatrapudinguga, ingverine astelpajukaste, Leedu jõululaupäeva peedisupp seenepelmeenidega ning palju muid hooajalisi magustoite, sooje jooke ja soolaseid roogasid.

7. Kaunase jõulupuu. Kaunase jõulupuu on kaunistatud 600 liblikaga ja nagu selle disainer Jolanta Šmidtienė selgitab, on see paradiisi, mugavuse, suvise soojuse ja naudingu sümbol. Kuigi süütamistseremoonia toimus veebis, oli üritusel kohapeal umbes 500 külalist. Sel aastal olid kohal peamiselt puuetega lapsed, kaasas nende eestkostjad. Samuti leiab raekojas kuuse kõrval pesitsevalt Kaunase jõuluturult erinevaid töötube, väikeseid kauplusi ning külastajatel on võimalik isegi jõuluvanaga kohtuda.

8. Raudondvarise jääskulptuurid. Tänavu kaunistab Raudondvarise mõisa parki valik jalustrabavaid jääskulptuure. Ekspositsioonis on Pähklipureja, Lõvikuningas, Printsess ja Konn, Hunt ja kolm põrsast ning palju teisi lemmikmuinasjutukangelasi. Jõulupuu süütamise ajal, vahetult enne pidulikku sündmust valgustati esimene põhjapõdra jääskulptuur.

9. Klaipėda jõulupuu. Tänavu on sadamalinnas Klaipėda jõulupuu kõrgus vaid 55 sentimeetrit. Jätkusuutliku arengu eest seistes ja tõeliste jõuluväärtuste poole pöördudes on linn otsustanud sel aastal mitte ühtegi puud raiuda, hüüdlausega “suure linna jõule väärt väike (puu)”. Dekoratsioonikonstruktsioon on täielikult korduvkasutatav ja sisaldab klaaskupli all elavat puud, mis pärast pühadehooaega kuhugi linna istutatakse. Klaipėda süütamistseremoonia toimub viimasena, 11. detsembril kell 17.00.

10. Jõuluvana külastamine Klaipėdas. Sel aastal on kohalikel ja riigi külalistel võimalus külastada Klaipėda nukuteatri hariduskeskuses asuvat jõuluvana majakest. See pole mitte ainult suurepärane võimalus väikestele Jõuluvanaga isiklikult kohtuda, vaid ka viimase hetke kingituste tegemiseks.

