FOTOD ja VIDEO | Vilniuse jõuluturismi kampaania sai inspiratsiooni inimestest, kes ei tea, kus see linn asub

Vilnius on turismikampaaniatega varemgi pilke püüdnud — kampaania ”Euroopa G-punkt” tegi Euroopas mõne aasta eest korraliku tähelennu. Sama juhtus ka kampaaniaga “Vilnius: imeline, kus iganes see sinu arust on”, mis sai rahvusvahelise tunnustuse osaliseks konkursil City Nation Place Awards 2020 ja nimetati seal parimaks kommunikatsioonistrateegiaks.

Eelmiste kampaaniate jälgedes püüab Vilnius sel korral tähelepanu tõmmata uues kuues jõuluklassikaga “Me soovime rõõmsaid jõule” ja lustaka kampaaniavideoga. Nii uute sõnadega laul kui ka video on osa Vilniuse linna ning riigi ametliku turismiagentuuri Go Vilnius jõulukampaaniast “Jõulud Vilniuses: imelised, kus iganes see sinu arust on”. 20. oktoobril alanud kampaania kutsub välisturiste pühadehooajal avastama Leedu pealinna võlu.

Vaata lustakat kampaaniavideot:

Kampaaniaks andis inspiratsiooni veebileht Where is Vilnius, mille külastajatel palutakse Vilniuse arvatav asukoht ära märkida. Vastuste põhjal koostati kaart, mis näitab, et kõige enam pakutakse linna asukohaks Soomet, Rumeeniat ja isegi Kasahstani. Eelmisel aastal viidi sarnane eksperiment läbi Berliinis, kus tänaval jalutanud inimestelt uuriti, kas nad teavad, kus Vilnius asub. Möödujad pakkusid Vilniuse koduks riike üle kogu Euroopa, näiteks Itaaliat, Austriat ja Rootsit, kuid arvati, et see võiks olla ka Lõuna-Ameerikas. Nüüd kutsub uue kuue saanud veebileht inimesi taas pakkumisi tegema ning tutvustab parimaid viise, kuidas linnaga pühade ajal tutvuda.

Et Vilniuse vähesele tuntusele vahval moel tähelepanu tõmmata, esitab laulukoor kampaaniavideos jõululaulu “Me soovime rõõmsaid jõule” uute sõnadega. Meloodia osutus valituks oma ülemaailmse populaarsuse tõttu ning laulu sõnad räägivad sellest, et kuigi Vilnius ei asu Rootsis, Prantsusmaal, Saksamaal või mõnes muus tuntud sihtkohas, väärib seegi paik külastamist.