Viis Vilniuse alternatiivset pärli: iseseisev vabariik, "Twin Peaksi" stiilis kohvik ja pubiks muudetud raudteejaam

Et nüüdsest on Leedut külastavatele turistidele iga kolmas hotelliöö tasuta, on riigi suurimast linnast saanud veelgi parem sihtkoht lühikeseks linnapuhkuseks. Kuigi Vilnius on eelkõige tuntud ajalooliste monumentide, UNESCO maailmapärandi nimistus oleva vanalinna ja rikkaliku roheluse poolest, pakub see ka erilisi kulinaarseid elamusi ning peidab endas elavat kunstikogukonda ja erilisi poekesi.

Lithuania Travel, Leedu riiklik turismiarendusagentuur, on koostanud nimekirja alternatiivsest Vilniusest, kus leidub hulganisti veidraid kohvikuid ja restorane, ebamaist tänavakunsti, hubaseid vintage-poode ja palju muud.

1. RoseHip Vegan Bistro. Neoontuledes silt kirjaga “Tulevik on vegan” tervitab üheti nii neid kundesid, kes end juba taimetoidule pühendanud on kui ka uustulnukaid, kelle huvi vegan-maailma vastu on alles alanud. Restoranile andis nime kohalik supertoit kibuvits ning söögikoha atmosfäär käib nimega käsikäes ja on roosades toonides kaunistatud. Menüü muutub koos aastaaegade vaheldumisega — sööjatele pakutakse erinevaid Buddha kausse, seentest ja jakast tehtud taimetoiduburgereid ning palju muud maitsvat.

Aadress: B. Radvilaitės g. 7 and Pylimo g. 22D, Vilnius

2. Black Lodge Cafe Speakeasy. See draamasarjast “Twin Peaks” inspiratsiooni saanud kohvik pakub privaatset elamust kuni kolmele inimesele korraga ja rõõmustab David Lynchi loodud sarja fänne teleekraanilt nähtud müstilise punase toaga.

Taustaks lõputult mängimas üks ja sama lugu, saavad külalised nautida kõhedusttekitavat, ent samas üllatavalt hubast atmosfääri. Ilmselt pole üllatav, et kohviku menüü on väga lühike: nautida saab vaid kirsipirukat ja “põrgulikult head” kohvi. Nende kahe kombinatsioon oli sarja peategelase Dale Cooperi lemmik.

Aadress: Užupio g. 13, Vilnius