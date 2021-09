Palanga võlud ja võimalused paari külastusega ei ammendu!

Hotelli esmaklassiline euroopalike traditsioonidega restoran pakub teile täiuslikku teenindust ja suurepärast kööki. Restorani eripäraks on Vahemere menüüst pärit tippkvaliteediga road ja eriveinid. Menüüd täiendatakse pidevalt hooajaliste eripakkumistega. On võimalus korraldada ametlikke üritusi ja pidada pühasid koos perega. Olete südamest oodatud tähistama pulmi, aastapäeva, sünnipäeva või muid pühi.

Luksuslik viietärnihotell Amsterdam Plaza asub Palanga kuurordi keskuses, ühe linna vaatamisväärsuse – tantsiva purskkaevu kõrval. Palanga populaarsed vaatamisväärsused ja rand on lühikese jalutuskäigu kaugusel. Butiikhotellis on 29 luksuslikku tuba ja sviiti (suurusega 35 kuni 83 ruutmeetrit). Kõikides tubades on eraldi elutuba ja nutiteler, WiFi-ühendus, väike kööginurk ning seif. Royal-sviitides on privaatne saun ja massaaživann. Maa-alune parkla on tasuta.