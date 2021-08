Ideed nädalavahetuse veetmiseks — päikeselinn Šiauliai

Kui linnas on koguni 22 muuseumi, siis milline valida?

Juba aastaid on väga populaarsed kommivabriku Rūta šokolaadimuuseum ja Kassimuuseum . Esimeses neist saab olla šokolaadimeister ja osaleda šokolaadi töötoas, teises hõõrub vastu jalgu ja laseb end hellitada koguni seitse päris kassi. Need muuseumid meeldivad igas vanuses külastajatele, sest muljed ja ise valmistatud kommid saab kaasa võtta.

Kui paljude miljonäride villasid olete külastanud? Kes soovivad kogeda 20. sajandi alguse luksust, peavad kindlasti külastama Šiauliai esimese miljonäri Chaim Frenkeli villat . Autentne ainulaadne hoone ja ilmekad interjöörid ei jäta kedagi ükskõikseks ning tuhande roosipõõsaga roosiaed on teie fotode jaoks suurepärane taust. Roosipõõsa on siia istunud ka Leedu Vabariigi president Gitanas Nausėda.

Šiauliai võib kiidelda ka Valge Majaga ja kuigi president seal ei ela, on see linna ajaloos väga oluline objekt. Šiauliais väga lugupeetud Venclauskaste pere advokaadist isa ja koduperenaisest ema kasvatasid sõja ajal üles sada orbu, kellest mõne ka lapsendasid ning hoolitsesid nende hariduse eest. Nende maja on avalikkusele avatud, siin on erinevaid ekspositsioone ja lõõgastuda saab Našlaičių (Vaeslaste) aias.