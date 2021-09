Ööbi Leedus tasuta: 500 hotelli ja kodumajutust pakuvad 10 000 voodikohta 0 euro eest

Kuni 500 lühiajalise majutuse pakkujat Leedus on ühendanud jõud majandus- ja innovatsiooniministeeriumi ning riikliku turismiarendusagentuuriga Lithuania Travel, et läbi viia uus turismikampaania: turistid, kes viibivad riigis kolm või enam ööd, saavad ühe öö tasuta. 10 000 registreeritud individuaalse reisijat saavad tasuta ööbimise majutusettevõtte juures, mis ei ületa 65 eurot, et veeta riigis veel üks päev.

Leedu võimaldab majutuda riigis kolm ööd, tasudes ainult kahe eest. Selle kampaania raames on valitsusega koostööd alustanud kuni 500 Leedu hotelli, kodumajutuse ja muud lühiajalise majutuse pakkujad, et võimaldada esimestele 10 000 registreerunud reisijale viibida riigis üks päev kauem, et uurida loodusmaastikke, linnaruumi ja võluvat Läänemere rannajoont. Kampaania loosungiga „Leedu. Võta aeg maha." kestab 2. septembrist kuni 8. novembrini 2021.

Reisijad saavad pakkumisest osa võtta personaalse koodi abil, mis saadetakse registreerudes kampaania veebilehel kasutaja postkasti. Kui inimene broneerib kolm või enam ööd otse valides ööbimiseks mõne 500 kampaanias osalevast majutusasutuse seast, pakutakse külastajatele viimast ööd tasuta. Maksimaalne hüvitise väärtus on 65 eurot.

Kampaania käivitasid majandus- ja innovatsiooniministeerium ning riigi turismiarendusagentuur Lithuania Travel. Üks kampaania eesmärke on esitleda Leedut kui värsket linnapuhkuste sihtkohta.

"Kampaania tähistab aktiivset koostööd Leedu ettevõtete ja valitsuse vahel, et tagada turisminduse majandusharu jätkusuutlikkus pandeemia ajal, samuti anda rahvusvahelistele turistidele lisaaega riigis reisimiseks," ütles majandus- ja innovatsiooniminister Aušrinė Armonaitė. „Leedu, mis asub otse Euroopa südames, on rikas rikkumata looduse, suurepärase köögi ja lõputu kultuurielu poolest. Miks mitte pikendada reisi veel mõneks ajaks ja nautida kõike, mida Leedu pakub?"