Leedu kaotab piirangud ja tervitab rahvusvahelisi turiste

"Leedu on üks piirkonna esimesi riike, mis viiruse muutuvale loomusele kiirelt ja paindlikult reageerinud on. Tühistatud piirangud saadavad positiivse sõnumi kogu Leedu pandeemiast räsitud turismisektorile," sõnas Leedu majandus- ja innovatsiooniminister Aušrinė Armonaitė. "Kuna praegune viirustüvi ei ole nii laastav, ei täida vanad piirangud enam sama eesmärki ning mõjutavad majandust negatiivselt. See on heaks uudiseks ka turistidele ja välismaal elavatele leedukatele, kes saavad nüüd kergemini riiki siseneda."