VIDEO | Jõulukampaania „Kingi aega“ inspireerib veetma ühist aega lähedastega

Kampaaniakülg on üles ehitatud praktilisena, et iga jõulukingi otsija jõuaks võimalikult kiiresti kõige sobivama elamuseni. Kingitusi saab otsida nii piirkonna kui ka elamuste kaupa, samuti vastavalt sellele, kellele on kingitus mõeldud. Ostetud kinkekaarti ei pea kasutama kohe, vaid saab tarbimist paindlikult edasi lükata, kui vahele segavad piirangud viiruse tõttu või isiklikud plaanid. Kõik liitunud ettevõtted kinnitavad märgisega „Siin on turvaline“, et järgivad COVID-viiruse tõkestamise abinõusid.