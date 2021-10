Eesti parimad ettevõtted 2021: aasta turismiedendaja tiitli pälvis LEE Restoran

LEE Restorani vedaja Kristjan Peäske on öelnud nii: „Elus ja äris loeb ainult see, kuidas me paneme inimesi enda ümber tundma. Lapsena soovisin saada jõuluvanaks, sest mulle väga meeldis näha inimeste rõõmu, kui neile kingitusi viin. Minu tänane töö on seotud nendesamade emotsioonidega." On suur rõõm, et need emotsioonid on nähtavaks saanud ja paremaks muutnud ka Eesti turismi tervikuna.