Värsked turismiatraktsioonid Eestis: mitut neist oled juba jõudnud külastada?

Tartu on Eesti õlletööstuse sünnikoht ja õllelinn juba ligi 1000 aastat.

2003. a avati A. Le Coq õlletehase territooriumil õllemuuseum, mis annab põhjalikuima ülevaate Eesti õlleajaloost, kultuurist ja selle tekkest. 1898. a valminud linnasetornis on eksponeeritud ligi 2000 eksponaati, teiste seas originaalpudel Imperial Extra Double Stoutiga, mis pärineb aastast 1869.

Paide Vallimäel asuvasse ordulinnusesse on rajatud Ajakeskus Wittenstein. Ajamasina rolli täidab lift, mis viib ühest ajastust teise. Erinevatel korrustel saab tutvuda muinas- ja orduaja, kuningate ja tsaaride aja, okupatsiooni- ja eesti aja ning taasiseseisvumisajaga. Ajakeskuses on palju heli- ja valgusefekte, video- ja audioprogramme. Keskust tasub külastada kogu perega, sest käed-külge eksponaadid pakuvad põnevust igas vanuses ajarändurile.

Suvepealinna rannapromenaad on läbinud uuenduskuuri. Peenikese liivaranna äärde on paigutatud uued pingid, jalgrattaparkla, prügikastid ja kutsuvad välikohvikud. Promenaad on kahtlemata paljude lemmik suvepaik Eestis.