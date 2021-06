Kaasahaaravad töötoad neile, kes soovivad midagi oma kätega valmis teha

Meisterdage endale ise oma võtmehoidja, külmikumagnet või keraamiline nõu! Me pakume erinevate savimaterjalidega töötube. Teil on võimalik valida endale sobivaim: - Valge savi töötuba – valget savi on mõnus modelleerida ja see ei vaja kuivamiseks spetsiaalset ahju - Keraamikatöötuba – töötoa läbivaks teemaks on savi ja erinevad lähenemisviisid savi voolimiseks, vormimiseks, treimiseks savikedral - Fimo- ja polümeersavi töötuba – savi soojeneb käte vahel ja siis laseb ennast kergesti voolida, savid on värvilised ja neist saab teha erinevaid väiksemaid esemeid. Õpituba viiakse läbi Kilplaste Kojas.