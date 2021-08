Idee nädalavahetuseks: mine uudistama Eesti kõige kõrgemaid vaatetorne

Järgnevalt saad lugeda 11 kõige kõrgema Eesti vaatetorni kohta. Pealkirjade peal klikkides leiad pikemad kirjeldused ja ka fotod neist vaatetornidest.

Valga maakond, Mäeküla

Harimägi on üks Otepää kõrgustiku suuremaid lavamägesid (211 m üle mere pinna) . Harimäele tasub tulla igal Otepää kandis ringirändajal. Harimäe vaatetorn asub 3 km Käärikult Sangaste suunas. Torni kõrguseks on 28 m, kõrgeim vaateplatvorm asub 24 m kõrgusel. Tornist avanevad kaugvaated Otepää mägedeni ja üle Väikese Emajõe oru Karula kõrgustikule. Torni juures on lubatud ka telkimine. Hea teada: Harimäge on kutsutud ka Leenardi ning Leonhardi mäeks. 1816-1819 teostas siin geodeetilisi mõõdistamisi rahvusvahelise tunnustusega astronoom ja geodeet Friedrich Georg Wilhelm Struwe (1793-1864).

Ida-Viru maakond, Iisaku alevik

Iisaku mäel (tuntud ka kui Tärivere mägi), mis on Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp, asub Iisaku vaatetorn kõrgusega 28 m. Olles merepinnast 94 m kõrgusel avaneb sulle tipust imeline vaade üle Alutaguse metsade. Ilusa ilmaga saad näha ka Kuremäe kloostri kupleid ja Peipsi järve. Mäe jalamile ja ümbritsevasse metsa on rajatud terviserajad, kus suvel saad matkata ja rattaga sõita ning talvel suusatada. Puhkekohas on olemas katusealune laud pinkidega ning ettevalmistatud kattega lõkkekoht, mis sobib suurepäraselt pikniku pidamiseks ja samas saab ka telkida.

Võru maakond, Paganamaa küla

Raadi mäel asuvast vaatetornist saab heita pilgu Paganamaa imelisele maastikule ja teisel pool järvedeahelikku paiknevatele Lätimaa laantele. Torn on 24 meetri kõrgune. Eramaal asuvas parklas on parkimisruumi 10 auto jaoks. Torni lähedal on võimalik telkida: lubatud on paigaldada kuni 10 (4-kohalist) telki. Külalistelt oodatakse heaperemehelikku käitumist. Matkata on võimalik Paganamaa maastikukaitse matkaradadel.

Võru maakond, Tindi küla