VIDEO | Idee nädalavahetuseks: liigirikas Laiksaare loodusrada muudab värviliseks ka kõige hallima sügispäeva

Metsaonn Laiksaare loodusrajal Foto: Easy Outdoors

Novembrikuu halluses võib nii mõnigi kord parim mõte tunduda terve nädalavahetus siseruumides veeta, kuid kui saad end liikuma, on pärast kümme korda mõnusam olla. Vahel muudab just sügis mõne koha vaatamist väärivaks — Laiksaare loodusrada just selline koht ongi.