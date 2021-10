Spaad on koroona kiuste koolivaheajal populaarsed, tühistamisi tuleb vaid vaktsineerimata klientidelt

Esmaspäevast algab koolivaheaeg, ent need, kes kiiremini puhkama kibelevad, on juba selleks nädalavahetuseks omale spaapuhkuse broneerinud. Selle nädalavahetuse populaarsust tõstis veelgi asjaolu, et uuest nädalast negatiivse koroonaprooviga enam ujuma ja hotelli ei lasta.

"Paljud broneeringud on tehtud viimasel hetkel – meil on hästi palju kiirtestiga bronne sel nädalavahetusel, sest esmaspäevast saavad tulla ainult need, kes ei taha vaktsineerida. Tunda on, et kõik käivad ruttu sel nädalavahetusel ära ja siis on rahu," kirjeldati ERR-ile olukorda Pärnus asuva Estonia Resort Hotel Spa vastuvõtust.

Muidu aga on Estonia spaasse koolivaheajaks veel võimalik tube broneerida – huvi on leigem kui aasta tagasi, mil broneeringuid oli koolivaheajaks palju rohkem.

"Mõni päev on väga täis, mõni päev väga rahulik. Päris välja müüdud ei ole," lisas vastuvõtutöötaja, tõdedes, et uued piirangud on mõningaid tühistamisi kaasa toonud: "Üksikud tühistamised on sellised, et näiteks pole mõlemad vanemad vaktsineeritud, aga on ka suuremaid gruppe, kus enamik on vaktsineeritud, aga kui seal näiteks on viis inimest vaktsineerimata, siis kukub kogu grupp ära."

Narva-Jõesuus asuv Noorus spaa on kogu koolivaheajaks täis.

"Aeg-ajalt saame pakkuda mingeid tube, aga need on üksikpakkumised," ütles Noorus spaa kommunikatsiooni- ja turundusjuht Darja Bojarova.