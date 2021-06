Spaflix on valmis: kogu info Eesti spaade kohta on nüüd ühes kohas koos, et enda jaoks parima puhkuse valimine oleks puhas nauding

"Paljudele inimestele on Netflixi avaleht lõõgastumiseks tuttav pilt, panime kokku omamoodi Spaflixi, kust pärast pikki piiranguid leida lõpuks päriselu lõõgastust ja naudinguid," kommenteeris spaaveebi sündi turismiarenduskeskus loovjuht Shardee Rebas. Telepärase lahendusena tootis turismiarenduskeskus koostöös spaadega videod, mis on tänaseks lisaks spaaveebile lisatud ka Eesti brändi tööriistakasti. Samuti on spaaveebi loomise käigus toodetud videod ja fotod antud spaade käsutusse turundusmaterjalina kasutamiseks.