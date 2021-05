Spaaliidu juht: näidake mulle majandusharu, mis on 236 päeva aastas kinni ja tuleb sellest sirge seljaga välja

Tänane valitsuse otsus avada teatrid, kinod ja restoranid rõõmustasid paljusid. Kuid järjekordselt on kõrvale jäetud kohalikud spaad, mis ikka oma uksed kinni peavad hoidma.

Spaaliidu juhi Aire Tofferi sõnul oli spaahotellide juhtidel väike lootus, et alates 17. maist saavad ka nemad osaliselt uksed avada. Kasvõi 25% täituvusega. “See, et mai lõpuni peame ikka suletud olema, on justkui karistusaktsioon,” kirjeldas Toffer. Tema sõnul on valitsus seisukohal, et kui midagi peab kinni olema, las need olla siis spaad.

Ei ole abi ega tööd

Liidu juhi sõnul on ka fakt, et erinevalt kultuurivaldkonnast puudub neil ministeeriumis inimene, kes nende sektori eest seisaks ja seega pole üllatav ka valitsuse samm avada näiteks teatrid ja kinod. “Kultuuriinimeste surve ja toetus on mõjunud, minister oskab ka oma sektori eest seista. Meil seda ei ole.”

Nad olid leppinud teadmisega, et juhul, kui piiranguid leevendatakse, siis külastajate arvu peavad nad siiski piirama. “Praegu ei saa me aga üldse tööd teha.” Toffer toob välja, et nad on ka palju rääkinud vajalikest toetustest või vahenditest, et riik neid aitaks, kuid ka seda nad ei ole saanud. Ühesõnaga, abi ei saa ja tööd ei saa ka teha.

236 päeva vaikust

Toffer toob välja, et mai lõpu seisuga on Ida-Virumaa ja Harjumaa spaad kinni olnud 236 päeva. Teised poolteist kuud vähem. “Ühtegi sellist majandusharu Eestis ei ole, mis on pidanud 236 päeva kinni olema ja tuleks sellest veel sirge seljaga välja,” lisas Toffer.

Hetkel lähevad spaaettevõtted samas taktis edasi nagu eelnenud kuudel – lükkavad edasi broneeringuid, pikendavad neid ja vajadusel lükkavad jälle edasi.