Laulasmaal avati heaoluspaa. Rootslastest omanikud plaanivad renoveerimisse investeerida veel 10 miljonit eurot

Anna Elami sõnul on need väiksed lihtsad asjad, mida iga inimene peaks igapäevaselt oma ellu rohkem lubama, et toetada oma heaolu ning vähendada riski haigestuda heaoluhaigustesse nagu rasvumine, 2. tüübi diabeet, südameprobleemid, vähk ja üha rohkem levivad vaimse tervise probleemid. „Meil on kõigil elus palju kohustusi ja stressi, mille tõttu jäävad tervislikud valikud vahel tahaplaanile. Aga need on väiksed sammud, mida õpetame LaSpa külalistele, näiteks igapäevane pooletunnine jalutuskäik, trepi eelistamine liftile, taimse toidu osakaalu suurendamine oma menüüs, looduses viibimine.“ Elami nõuanne on proovida 80% ajast teha tervist toetavaid valikuid ja et see oleks lihtsam, siis 20% ajast lubada endal ka vähem tervislik olla.