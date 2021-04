Eesti spaaettevõtted on koroonapiirangute pideva muutumise tõttu kannatanud juba üle aasta. Teisipäeval valitsuse poolt kehtestatud piirangute leevendamine spaaettevõtteid ei puudutanud, mis tähendab, et spaad on veel määramata ajaks suletud. Spaaettevõtted on suurtes raskustes ja otsivad lahendusi olukorras, kus riik neid ei toeta.