Ministeeriumi vastus spaaliidule: otsime alati optimaalse lahenduse, et kõige enam kannatada saanud ettevõtted saaksid toetust

MKM-i avalike suhete juht Rasmus Ruuda on nõus, et spaaettevõtted on palju kannatanud, kuid kinnitab, et nende toetamisse suhtutakse tõsiselt. "Spaad on koroonakriisis olnud üks enim kannatada saanud sektor, selles pole kahtlustki. Seetõttu on valitsus suhtunud tõsiselt nende toetamisse alates eelmisest kevadest ja majutusasutused, sealhulgas ka spaad, on saanud toetust igast voorust."