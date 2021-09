FOTOD | Haapsalus avati uuenenud spaahotell: siit leiab palju põnevat tormisest basseinist kuni näojoogani

Hestia Hotel Group tegevjuhi Kaisa Mailendi sõnul on Hestia Hotel Haapsalu Spa asukoht äärmiselt unikaalne, asudes otse Väikese viigi kaldal ja vaid jalutuskäigu kaugusel maalilisest Haapsalu vanalinnast — see on meie vaieldamatu trump. „Olles 10 aastat Laulasmaal spaahotelli opereerinud, suudame kindlasti tagada kvaliteetse teenuse meie klientidele ja kindluse meie töötajatele”, rääkis Mailend. „Mul on hea meel, et pikaaegsed spaahotelli töötajad on rahulolevad ja nende silm särab”, nentis ta positiivselt.

Hestia Hotel Haapsalu Spa juhina on ametis Lauri Teorein, kes on kogenud spaahotelli juht. „Hotelli renoveerimisele andsid olulise panuse arhitekt Ain Kalberg ja sisearhitekt Liina Langemets, kelle koostöö tulemusena sai spaahotell värske ja stiilne, kus on olulisel kohal kliendi mugavus, et iga külaline tunneks ennast meie juures hästi”, rõhutas Teorein. „Mul on rõõm, et meie külalised saavad kogeda midagi täiesti uut nagu selleks on näojooga, mis usinal praktiseerimisel silub nii mõnegi kortsu ilma kosmeetikata sirgeks”, nentis ta.